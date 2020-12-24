Стартап из Калифорнии представил электромобиль с дизайном в стиле неоретро

Очередной стартап электромобилей из Калифорнии под нескромным названием Alpha Motor Corporation представил свой новый продукт - компактное купе в стиле неоретро Ace.

Электромобиль габаритами примерно с универсал Lada Granta (4180 мм длина, 1886 мм ширина, 1450 мм высота). Формой кузова автомобиль очень отдаленно напоминает европейские или, скорее, японские купе 1970-х, в остальном выглядит довольно странно. При весьма скромных размерах у него совершенно выдающиеся расширители колесных арок, такими щеголяют разве что гоночные автомобили кузовного чемпионата. Все навесное оборудование - обтекатели, оптика, бампера, дверные ручки - прилажено точно заподлицо кузову, словно автомобиль упакован в вакуумную пленку. В целом Alpha Ace производит впечатление скорее масштабированной игрушки, чем реальной машины.

Фото: Alpha Motor Corporation

В интерьере все скромнее, но вместе с тем и не столь противоречиво - знакомый каждому, например, по Tesla Model 3 цифровой минимализм. За отображение всей информации водителя, включение света и подогревов, управление микроклиматом и мультимедиа отвечает один широкоформатный тачскрин дюймов на 15. Но убран интерьер со вкусом: алюминий или его искусная имитация - по всему верху, под ним - обивка кожей коньячного цвета, и весь низ и сердцевина включая сиденья - воронено-черные.

В основе Alpha Ace, по утверждению производителя, модульная платформа-тележка собственной разработки из заключенного в пределах базы в герметичный кейс тягового аккумулятора и колес на поперечных рычагах, которые могут как приводится от быстро монтируемого электромотора, так и оставаться свободно вращаемыми.

Из технических характеристик производитель сообщает только время разгона 0-60 за 6 с и запас хода в 250 миль (400 км). Заинтересованным в покупке компания предлагает связаться с ними по электронной почте.