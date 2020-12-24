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24.12.2020,  
10:09
Текст:  Яна Шамаева

Ту-95МС отработал управление беспилотником в полете

Экипаж стратегического ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации ВКС России во время очередных испытаний отработал управление беспилотником с борта самолета. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Фото: Антон Буценко/ТАСС
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Собеседник уточнил, что летные испытания прошли недавно и для них привлекали строевой Ту-95МС, дооборудованный специальной аппаратурой для управления дроном. Какой при этом применялся беспилотник, источник не рассказал. Также он не подтвердил проведение испытаний с тяжелым ударным стелс-беспилотником "Охотник", однако не исключил такой возможности в будущем.

- Главное - отработать взаимодействие, а там уже не важно, какие будут машины, - сказал источник.

По его словам, что такое взаимодействие в будущем можно будет применять для доразведки местоположения перемещающихся целей, когда "стратег" уже находится в воздухе. Также беспилотники можно использовать, как воздушную цель-приманку для отвлечения авиации и сил ПВО противника от самого самолета.

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