Ту-95МС отработал управление беспилотником в полете

Экипаж стратегического ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации ВКС России во время очередных испытаний отработал управление беспилотником с борта самолета. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

Собеседник уточнил, что летные испытания прошли недавно и для них привлекали строевой Ту-95МС, дооборудованный специальной аппаратурой для управления дроном. Какой при этом применялся беспилотник, источник не рассказал. Также он не подтвердил проведение испытаний с тяжелым ударным стелс-беспилотником "Охотник", однако не исключил такой возможности в будущем.

- Главное - отработать взаимодействие, а там уже не важно, какие будут машины, - сказал источник.

По его словам, что такое взаимодействие в будущем можно будет применять для доразведки местоположения перемещающихся целей, когда "стратег" уже находится в воздухе. Также беспилотники можно использовать, как воздушную цель-приманку для отвлечения авиации и сил ПВО противника от самого самолета.