Умер основатель хард-рок-группы Mountain Лесли Уэст

Вокалист, гитарист, сооснователь одной из старейших американских хард-роковых группы Mountain Лесли Уэст (Вайнштейн) умер в возрасте 75 лет в госпитале утром 21 декабря.

Rest In Peace #LeslieWest. His guitar tone on “Mississippi Queen” is hands down the BADDEST guitar tone on record. pic.twitter.com/JYSt8MDjv6 — Tom Morello (@tmorello) December 24, 2020

Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на подтверждение от брата музыканта Ларри. Уточнено, что рокер был экстренно доставлен в один из флоридских госпиталей в понедельник и отошел, не приходя в сознание. Причиной смерти названа остановка сердца.

Mountain, оказавшая влияние на становление "тяжелой музыки", была основана в 1969 году в Лонг-Айленде. Дебютный альбом, содержащий эпохальный шлягер Mississippi Queen, группа выпустила в 1970-м.

Трек этот вы хорошо знаете по неисчислимому количеству фильмов и сериалов - от "Американцев" до "Симпсонов".

В любви к Лесли расписывались Клэптон, Пейдж, Оззи, Хендрикс (Mountain выступили на Вудстоке) и Эдди Ван Хален, заявивший, что есть два гитариста, оказавшие на него максимальное влияние - это Уэст и Блэкмор. Что неудивительно: профильная пресса периодически называла покойного "величайшим гитаристом всех времен".

К слову, здоровье Лесли засбоило очень давно, чему виной - тяжелые вещества. Еще в середине 80-х музыканту поставили диагноз "диабет" и на почве осложнений ампутировали часть ноги. Что не помешало Уэсту вести активную творческую деятельность и пробовать себя в кино.