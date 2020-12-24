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Умер основатель легендарной рэп-группы Whodini

Новости
    24.12.2020, 15:02
Текст:   Олег Усков

Американский рэпер Джон Флэтчер, один из основателей "новаторской" нью-йоркской рэп-группы Whodini, умер на 57-м году жизни 23 декабря.

Об этом сообщает Variety. Без указания причин смерти музыканта.

Whodini была основана в 1981 году в Нью-Йорке, в Бруклине, Флетчером, Джалилом Хатчинсом и диджеем Дрю "Грандмастером Ди" Картером, далее оказав немалое влияние на формирование жанра.

Грандмастер подтвердил кончину соратника.

Первый альбом коллектива вышел в 1983-м, последний, шестой, - в 1993-м. Вторая пластинкам проекта стала "платиновой", третья и четвертая - "золотыми".

При этом группа не распадалась, а продолжала выступления.

Истории Whodini посвящены три документальных фильма.

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