В Госдуме прокомментировали обвинения РФ в создании теорий заговора

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обвинения Госдепа в адрес России о создании теорий заговора в отношении инцидента с Навальным. Это "за гранью", считает парламентарий.

- Запад продолжает использовать блогера для организации антироссийских провокаций с помощью фейковых публикаций в СМИ о его якобы отравлении сотрудниками ФСБ, - отметил Леонид Слуцкий в комментарии журналистам. - Это действительно заговор. Но не в теории, а на практике. Заговор против России со стороны коллективного Запада.

Политик назвал показательным, что "второй акт спектакля "Навальный.Highly 2.0" начался после подведения итогов выборов президента США". "И вполне закономерно, что сегодняшнее заявление Госдепартамента идет вкупе с утечками СМИ о возможных новых санкциях США против России в связи с делом Навального, - добавил глава комитета. - Вашингтон намерен продолжать линию на сдерживание Москвы любой ценой. Это очевидно".

Что касается информации о новых подготовленных санкциях США, то об этом также ранее сообщил CNN со ссылкой на два своих источника.