В Грузии объявили о предстоящих санитарных ограничениях

Власти Грузии в преддверии праздников несколько ослабили санитарный режим, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции. Возобновить работу перед Новым годом смогли крупные торговые центры. В ночь на первое января будет снят запрет на передвижение людей в ночное время, который действует ежедневно с 21:00 до 05:00 часов утра.

Изначально власти собирались восстановить работу крупных вещевых рынков, общественного транспорта, и междугородные перевозки, однако позже это решение было пересмотрено во избежание усугубления ситуации с распространением эпидемии, пишет ТАСС.

Однако уже с третьего января власти вновь задействуют режим жестких ограничений. С сентября в республике началась вторая волна пандемии, которая потребовала введения карантинных мер. В Грузии зарегистрировано 214 тысяч 871 случай инфицирования новым типом коронавируса, 191 тысяч 968 человек выздоровели, от последствий болезни скончались 2 тысячи 233 пациента.