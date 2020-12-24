В Минске считают угрозой международной безопасности законопроект США по Беларуси

Как грубое вмешательство во внутренние дела страны расценили белорусские парламентарии законопроект, одобренный на этой неделе сенатом Конгресса США.

В этой связи президиум Совета Республики Национального собрания РБ принял заявление, в котором констатируется, что "американские законодатели, прикрываясь отстаиванием прав человека, пытаются оказать прямое давление на белорусские власти в ситуации, когда в самих Соединенных Штатах до сих пор не прекращаются ожесточенные споры относительно итогов прошедших президентских выборов. Провозглашая собственную монополию на правду, они не желают разобраться в происходящих в нашей стране событиях и услышать белорусских парламентариев - голос правды".

Мировое сообщество, указывается в заявлении, безоговорочно признало Беларусь - суверенное, стабильное и экономически развитое государство - серьезным донором региональной безопасности. И у парламентариев в Минске вызывает законное недоумение "стремление американских сенаторов помешать развитию отношений Беларуси и России, укреплению дружеских связей между народами двух стран, в то время как в самом американском обществе раскол все углубляется".

Законодателям в Вашингтоне, подчеркивается в документе, проявляющим "отеческое радение" о белорусском народе, следует уделить внимание проблемам собственных избирателей, особенно в условиях нарастающей пандемии COVID-19, защите свободы СМИ и свободы выражения мнений в стране и в своих избирательных округах". А принятие антибелорусского законопроекта "создает угрозу международному миру и безопасности", - резюмируется в заявлении белорусских парламентариев.