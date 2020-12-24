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24.12.2020 12:12
Рубрика: Долги и кредиты

В ноябре в России выдали более 88 тысяч автокредитов

Текст: Светлана Ментюкова

В ноябре 2020 года в России было выдано 88,5 тысячи автокредитов, что на 19,1% больше, чем в ноябре 2019 года, когда было выдано 74,3 тысячи. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".

Фото: iStock
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Такой рост эксперты связывают, прежде всего, с окончанием в ноябре госпрограмм льготного автокредитования и стремлением граждан успеть взять кредиты на приобретение автомобилей по улучшенным условиям до 30 ноября. В то же время, отмечают они, в сравнении с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов незначительно сократилось - на 1,2% (в октябре их было выдано - 89,6 тысяч штук).

В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, по данным "Автостата", в ноябре 2020 года снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 131,5 тысяч единиц (в ноябре 2019 года - 137,1 тысяч единиц).