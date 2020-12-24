Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.12.2020,  
17:21
Текст:  Сергей Птичкин

В войска началась поставка системы дистанционного минирования "Земледелие"

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Госкорпорация Ростех начала поставку в войска новейшей минно-заградительной системы "Земледелие", которая устанавливает минные поля с помощью систем залпового огня.

Фото: Ростех
Начались поставки новых парашютов для российского спецназа

Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) включает в себя боевую и транспортно-заряжающую машины, а также транспортно-пусковые контейнеры.

Впервые будут использоваться программируемые боеприпасы, которые способны самоликвидироваться или деактивироваться в заданное время.

Принцип работы ИСДМ схож с РСЗО, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Техника позволяет регистрировать на электронной карте координаты их падения и передавать данные вышестоящему звену управления.

"Дистанционный способ установки минных заграждений имеет ряд преимуществ. В частности, его отличает скорость постановки минных полей, особенно в труднодоступных районах. При этом способность мин деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий", - сказал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников

В состав инженерной системы входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов. Она позволяет оперативно решать задачи минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.

Как сообщила пресс-служба Ростеха, разработкой и производством боевой машины занималось НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева. Впервые инженерная система дистанционного минирования "Земледелие", смонтированная на шасси автомобиля КаМАЗ, была представлена на Параде Победы в уходящем году.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
инженерные войска
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились 25.12.2020
Новейший вариант "Змея Горыныча" впервые показали на видео 22.09.2020
Море огня: в Китае показали работу аналога "Змея Горыныча" 16.09.2020
мины
На форуме "Армия-2020" взорвут плавучую мину 14.08.2020
Удар сверху: серийное производство "противокрышевых" мин наладили в РФ 30.07.2020