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24.12.2020,  
17:48
Текст:  Алексей Иванов

Видео: в России завершили испытания зенитной ракеты "Стрела-9М333"

Концерн "Калашников" сообщил об успешном завершении натурных испытаний зенитной управляемой ракеты (ЗУР) "Стрела 9М333" для ЗРК "Стрела 10М". Стрельбы проходили на Донгузском полигоне в Оренбургской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
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Согласно опубликованным видеокадрам, испытания проводились в том числе в темное время суток. Судя по ролику, ракета успешно поразила несколько мишеней, в связи с чем начато ее серийное производство для министерства обороны РФ.

Ракета 9М333 работает по принципу "выстрелил-забыл", то есть сама найдет и уничтожит обозначенную цель. Для головки самонаведения предусмотрены три режима работы - фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Как сообщалось ранее, боевая часть имеет массу пять килограмм (вместо трех на ЗУР 9М37), а длина увеличена до 2,23 метра. Вероятность поражения целей также повышена за счет увеличения разрывного заряда, длины и сечения поражающих элементов.

Основными целями ЗУР являются низколетящие самолеты и вертолеты, а также беспилотники и крылатые ракеты.

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Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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