Видеотрансляция: Мишустин проводит заседание правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 24 декабря, проводит заседание правительства. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Традиционно в конце декабря в Дом правительства приезжал президент России Владимир Путин, чтобы вместе с членами кабинета министров подвести итоги работы исполнительной власти в уходящем году и наметить планы на ближайшее будущее.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с правительством РФ и даст оценку его работе.

Как заявил накануне на совместном заседании обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства, пандемия не отменила повестку развития страны. Нужны масштабные достижения, реальные позитивные изменения в жизни граждан, а не только постановка амбициозных задач.