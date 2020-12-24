Новости

В Китае у половины взрослых зафиксирован повышенный вес 12:20
Лето может сыграть с Робби в новых "Пиратах Карибского моря" 12:19
Путин поздравил Алиева с днем рождения 12:16
Матвиенко: Пора прекращать дискуссию о переносе выборов с сентября 12:13
В ноябре в России выдали более 88 тысяч автокредитов 12:12
Матвиенко: Медведев пока не подавал заявление на получение мандата сенатора 12:08
Матвиенко уточнила условия действия закона о дистанционном образовании 12:08
Ростуризм предложил включить в программу кешбэка санатории всей страны 12:02
Видео: Культовое купе Buick помыли впервые за 34 года 12:00
На mos.ru заработал сервис по поиску домашних животных 11:58
Netflix избавился от фильмов с Джонни Деппом 11:54
В Москву идут 15-градусные морозы 11:53
В Царском Селе появились дорожные сундуки императрицы Марии Федоровны 11:51
В Башкирии 31 декабря объявлен нерабочим днем 11:48
Жилье в новостройках подорожало на 19 процентов 11:38
Российские метрологи смогут повысить точность тестирования на COVID-19 11:34
У приквела "Безумного Макса" про Фуриосу появилась дата премьеры 11:25
В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19 11:18
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы 11:16
Володин: Дух нормы о защите исторической правды будет во всех решениях ГД 11:13
Мэр Саратова самоизолировался из-за COVID-19 у родственника 11:12
В Астраханской области 31 декабря объявили выходным днем 11:12
СК просит отправить под стражу пятерых бывших соратников Марцинкевича 11:04
Мишустин установил правила льготных кредитов для резидентов Арктики 10:45
В Москве девушка умерла после покушения во дворе 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
24.12.2020 11:13
Рубрика: Власть

Володин: Дух нормы о защите исторической правды будет во всех решениях ГД

Текст: Татьяна Замахина

На последнем пленарном заседании в этом году спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что одним из основных приоритетов работы палаты в этом году стала подготовка и принятие поправок в Конституцию РФ и законов в их развитие. Глава нижней палаты особо выделил норму, которая обеспечивает защиту исторической правды. Дух этой нормы должен присутствовать во всех законах, которые депутаты ГД будут принимать, подчеркнул он.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Володин: Госдума в 2020 году примет больше законов, чем годом ранее

Госдума приняла уже 21 закон в развитие принятых поправок в Конституцию, еще четыре находится на рассмотрении, уточнил председатель нижней палаты, открывая финальное заседание сессии.

Он подчеркнул, что принятые нормы повышают стандарты жизни людей, наполняют конкретным содержанием понятие социального государства, защищают суверенитет страны.

2020-ый - это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, напомнил спикер. Символично, что именно в этом году была закреплена норма в Конституции о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, отметил Володин.

"Мы не допустим попыток переписать историю и преуменьшить вклад российского солдата в Великую Победу, - заявил он. - Это очень важно. Это важно не только для нынешнего поколения, но и еще более важно для тех, кто придет на смену нам, для наших детей и внуков. И сегодня мы можем с вами сказать: да, в самом главном законе, в Конституции, эта норма закреплена".

Вячеслав Володин особо подчеркнул, что дух этой нормы должен присутствовать во всех решениях и законах, которые депутаты будут принимать, чтя память прадедов, которые погибли, защищая мир на планете, сохраняя нашу страну.

Кроме того, он напомнил, что впервые в истории новой России в Конституции появилась норма о приоритете национального законодательства над решениями международных организаций. "Это решение очень важное, оно позволит защищать суверенитет нашей страны, права наших граждан", - добавил спикер ГД.

Володин уверен, что иностранные государства и впредь будут пытаться вмешиваться во внутренние дела России, чтобы противодействовать ее развитию. "Принятые нормы Конституции сегодня позволяют нам более эффективно противостоять таким попыткам, которые были и которые, скорее всего, будут, - отметил глава нижней палаты. - Страна развивается, противодействовать этому будут в обязательном порядке, потому что не нравится это многим - хотелось бы им, чтобы Россия была слабая, стояла на коленях".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В Москве опечатали "ГлавClub" из-за нарушений мер профилактики COVID-19
Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Юрист рассказал о новых ограничениях для курильщиков в 2021 году
Глава Минобрнауки исполнил желание Розалины из Москвы
Профессор РАН рассказал об источнике второй волны COVID-19 в России
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие