Володин: Дух нормы о защите исторической правды будет во всех решениях ГД

На последнем пленарном заседании в этом году спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что одним из основных приоритетов работы палаты в этом году стала подготовка и принятие поправок в Конституцию РФ и законов в их развитие. Глава нижней палаты особо выделил норму, которая обеспечивает защиту исторической правды. Дух этой нормы должен присутствовать во всех законах, которые депутаты ГД будут принимать, подчеркнул он.

Госдума приняла уже 21 закон в развитие принятых поправок в Конституцию, еще четыре находится на рассмотрении, уточнил председатель нижней палаты, открывая финальное заседание сессии.

Он подчеркнул, что принятые нормы повышают стандарты жизни людей, наполняют конкретным содержанием понятие социального государства, защищают суверенитет страны.

2020-ый - это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, напомнил спикер. Символично, что именно в этом году была закреплена норма в Конституции о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, отметил Володин.

"Мы не допустим попыток переписать историю и преуменьшить вклад российского солдата в Великую Победу, - заявил он. - Это очень важно. Это важно не только для нынешнего поколения, но и еще более важно для тех, кто придет на смену нам, для наших детей и внуков. И сегодня мы можем с вами сказать: да, в самом главном законе, в Конституции, эта норма закреплена".

Вячеслав Володин особо подчеркнул, что дух этой нормы должен присутствовать во всех решениях и законах, которые депутаты будут принимать, чтя память прадедов, которые погибли, защищая мир на планете, сохраняя нашу страну.

Кроме того, он напомнил, что впервые в истории новой России в Конституции появилась норма о приоритете национального законодательства над решениями международных организаций. "Это решение очень важное, оно позволит защищать суверенитет нашей страны, права наших граждан", - добавил спикер ГД.

Володин уверен, что иностранные государства и впредь будут пытаться вмешиваться во внутренние дела России, чтобы противодействовать ее развитию. "Принятые нормы Конституции сегодня позволяют нам более эффективно противостоять таким попыткам, которые были и которые, скорее всего, будут, - отметил глава нижней палаты. - Страна развивается, противодействовать этому будут в обязательном порядке, потому что не нравится это многим - хотелось бы им, чтобы Россия была слабая, стояла на коленях".