Забытая сделка: как Кувейт получил из СССР ракетные комплексы "Луна-М"

Советский Союз поставлял в Кувейт тактические ракетные комплексы 9К52 "Луна-М", известные также по натовской классификации как FROG-7. О некоторых подробностях этой не афишировавшейся сделки рассказывается в материале, опубликованном в блоге Oryx.

The Forgotten Deterrent: Kuwait’s Luna-M ’FROG-7’ Artillery Rockets https://t.co/JRBSKNznym — Oryx (@oryxspioenkop) December 23, 2020

Оказывается, такое оружие было получено в 1977 году. Наряду с этой системой также поступили переносные зенитные комплексы 9К32 "Стрела-2" (обозначение НАТО SA-7). Сумма сделки составила 51 миллион долларов.

Предпринятая ранее попытка обзавестись подобным вооружением на Западе ни к чему не привела, в то же время СССР был заинтересован в налаживании отношений со странами данного региона.

Количество полученных 9К52 точно неизвестно, есть только данные американских источников, информировавших в 1984 году о 12 установках.

Комплексы "Луна-М" применяли твердотопливную ракету, массой 2500 кг, боевая часть которой весила около 200 кг.

Максимальная дальность стрельбы достигала 70000 метров. В комплексе использовались автомобили ЗИЛ-135ЛМ (8х8), вес составлял около 16,5 тонн.

Мощность сдвоенного силового агрегата - 360 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 65 км/ч. Расчет состоял из 5 человек.

По некоторым данным, эти системы оставались на вооружении армии Кувейта до августа 1990 года, когда, по всей видимости, их по приказу Саддама Хусейна захватила иракская армия, совершившая агрессию. В Ираке они могли находиться до 2003 года.