Забытая сделка: как Кувейт получил из СССР ракетные комплексы "Луна-М"

The Forgotten Deterrent: Kuwait’s Luna-M ’FROG-7’ Artillery Rockets https://t.co/JRBSKNznym— Oryx (@oryxspioenkop) December 23, 2020
Оказывается, такое оружие было получено в 1977 году. Наряду с этой системой также поступили переносные зенитные комплексы 9К32 "Стрела-2" (обозначение НАТО SA-7). Сумма сделки составила 51 миллион долларов.
Предпринятая ранее попытка обзавестись подобным вооружением на Западе ни к чему не привела, в то же время СССР был заинтересован в налаживании отношений со странами данного региона.
Количество полученных 9К52 точно неизвестно, есть только данные американских источников, информировавших в 1984 году о 12 установках.
Комплексы "Луна-М" применяли твердотопливную ракету, массой 2500 кг, боевая часть которой весила около 200 кг.
Максимальная дальность стрельбы достигала 70000 метров. В комплексе использовались автомобили ЗИЛ-135ЛМ (8х8), вес составлял около 16,5 тонн.
Мощность сдвоенного силового агрегата - 360 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 65 км/ч. Расчет состоял из 5 человек.
По некоторым данным, эти системы оставались на вооружении армии Кувейта до августа 1990 года, когда, по всей видимости, их по приказу Саддама Хусейна захватила иракская армия, совершившая агрессию. В Ираке они могли находиться до 2003 года.