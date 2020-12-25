Указ главы Республики Адыгея от 24 декабря 2020 года № 196 "О переносе выходного дня"

В соответствии с Законом Республики Адыгея "О Главе Республики Адыгея" и в целях рационального использования рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года постановляю:

1. Перенести выходной день в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления и иным органам власти, организациям независимо от форм собственности принять меры по переносу выходного дня с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 2020 года в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







