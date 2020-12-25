Распоряжение губернатора Амурской области от 24 декабря 2020 года № 294-р "О некоторых мерах по организации в Амурской области рабочего времени в декабре 2020 года"

В целях эффективной организации рабочего времени рекомендовать:

Руководителям органов и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Амурской области, предоставить своим работникам 31 декабря 2020 года день отдыха в качестве дополнительного оплачиваемого выходного дня или дополнительного дня отдыха в связи с привлечением в соответствии с трудовым законодательством к работе в иной выходной или нерабочий праздничный день.

В.А.Орлов







