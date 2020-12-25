Белогрудые ежики уснули в Московском зоопарке

Белогрудые ежики набрали вес, утеплили норки и впали в спячку. Об этом сообщил или "РГ" в пресс-службе Московского зоопарка.

Как отметили в пресс-службе, перед сном ежики активно набирали вес и готовили место для ночлега - ежи спят в глубоких норках. "Ежи застилают норки сухими листьями, кусочками мха. Если нора промерзнет, то животное может погибнуть, поэтому специалисты наблюдают за спящими животными", - рассказали в пресс-службе зоосада.

Как напомнили специалисты проспят ежи до весны. Во время сна тело животных охлаждается, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту, дышат они всего раз в минуту.