Указ губернатора Брянской области от 24 декабря 2020 года № 237 "Об установлении нерабочего дня 31 декабря 2020 года"

В целях рациональной организации рабочего (служебного) времени постановляю:
1. Установить работникам исполнительных органов государственной власти Брянской области нерабочий день 31 декабря 2020 года с сохранением заработной платы.
2. Рекомендовать руководителям иных государственных органов Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Брянской области, принять аналогичные решения.
3. Настоящий указ опубликовать в средствах массовой информации.
Губернатор А.В.Богомаз
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