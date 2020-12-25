Финские Деды Морозы остались почти без работы

Йоулупукки, финский Дед Мороз, в этом году остался почти без работы. Лишь немногие семьи рискнули пригласить его в свой дом, чтобы поздравить детей.

Финские родители ограничились тем, что просто показали малышам видеоролик из резиденции Йоулупукки в Рованиеми. Так что для большинства детей в Суоми традиционная новогодняя елка прошла в режиме онлайн.

Из-за дистанционного формата празднований Йоулупукки несут большие потери. Обычно финские Деды Морозы зарабатывают за свой визит в одну семью 100-150 евро. Их доход за декабрь в прошлые года достигал 2-3 тысячи евро.

Как сообщает финский информационный портал "Юле", финских Дедов Морозов обязали соблюдать все меры безопасности. "Конечно, перед тем, как выходить к детям, я мою руки", - рассказывает один из них.

В интервью журналистам он пообещал, что 2021 год принесет много позитивных изменений.