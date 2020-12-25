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25 декабря 2020 г.

Распоряжение главы Республики Хакасия от 15 декабря 2020 года № 126-рп "О выходном дне"

Дата подписания 15 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

В соответствии со статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях рациональной организации в Республике Хакасия рабочего служебного времени в декабре 2020 года:

1. Привлечь к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия, государственных гражданских служащих Республики Хакасия, замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия (за исключением государственных гражданских служащих Республики Хакасия, замещающих должности гражданской службы в аппарате мировых судей Республики Хакасия Министерства по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия), с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, республиканских государственных учреждений, государственных предприятий и иных организаций, учредителями которых выступают исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, организовать привлечение к работе в выходной день, 26 декабря 2020 года, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Хакасия в исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия, работников республиканских государственных учреждений, государственных предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и иных организаций, учредителями которых выступают исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

3. Рекомендовать иным государственным органам Республики Хакасия (кроме указанных в пункте 1 настоящего распоряжения) и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия организовать рабочее (служебное) время в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего распоряжения, для лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия, должности государственной гражданской службы Республики Хакасия (кроме указанных в пункте 1 настоящего распоряжения), муниципальные должности, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, находящихся в ведении органов местного самоуправления Республики Хакасия и иных организаций, учредителями которых выступают органы местного самоуправления Республики Хакасия.

4. Предложить руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Хакасия, рассмотреть возможность организации рабочего времени работников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

5. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.) совместно с главами муниципальных образований Республики Хакасия организовать функционирование 31 декабря 2020 года дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО), с учетом потребности граждан в услугах ДОО в режиме "дежурных групп".

6. Министерству по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия (Ромашов С.А.) с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, организовать 26 и 31 декабря 2020 года рабочее время и время отдыха государственных гражданских служащих Республики Хакасия, замещающих должности гражданской службы в аппарате мировых судей Республики Хакасия Министерства по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия, с учетом режима работы мировых судей Республики Хакасия.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



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