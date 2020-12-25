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25.12.2020 00:00
Рубрика: Власть

Интервью заместителя министра обороны России Татьяны Шевцовой "Российской газете". Главное

Текст: Иван Петров
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

- В 2020 году увеличены надбавки военнослужащим, которые служат в РВСН, а также летчикам, морякам и военнослужащим сил специальных операций. Выплаты коснулись порядка 45 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
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- В среднем военнослужащие вышеперечисленных категорий получили надбавку в размере 23 тысяч рублей. На следующие годы выплаты будут продолжены.

- Ежемесячная надбавка за особые условия военной службы также коснулась подразделений разведки, военнослужащих, которые служат на кораблях Каспийской флотилии. Они получили прибавку в размере 50 процентов от оклада, то есть от 6 до 14 тысяч рублей.

- Были увеличены надбавки для молодых контрактников. Сейчас они доходят до 50 процентов от оклада.

- Несмотря на то, что военный бюджет на ближайшие три года был сокращен, это не повлияет на строительство и развитие Вооруженных сил.

- В 2021-2023 годах будет обеспечена ежегодная индексация выплат военнослужащим и военным пенсионерам на уровень инфляции.

- Военнослужащие, которые принимают участие в поддержании мира в Нагорном Карабахе, получат дополнительные выплаты в размере двух окладов.

Полностью текст интервью с заместителем министра обороны России Татьяной Шевцовой читайте здесь.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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