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25.12.2020,  
14:14
Текст:  Антон Валагин

Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Первый запуск американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования HAWC не состоялся, испытания перенесены на 2021 год, сообщил Air Force Magazine со ссылкой на источники в ВВС США.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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В сентябре агентство перспективных разработок DAPRA объявило, что как минимум одна из двух перспективных ракет, построенных корпорациями Lockheed Martin и Raytheon Technologies, полетит до конца года. На прошлой неделе должны были состояться испытания прототипа от Lockheed. Был подготовлен полигон, ВВС и DAPRA подняли в воздух самолеты с аппаратурой телеметрии, но запуск ракеты с борта бомбардировщика B-52 не состоялся.

- Дело не в ракете. Это глупые ошибки, связанные с организацией испытаний, - рассказал собеседник издания.

Представитель DAPRA сообщил, что программа HAWC засекречена и агентство не может предоставить никакой информации об испытаниях. "Уверяю вас: если было бы, что праздновать, вы услышали об этом", - заявил источник.

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