Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились

Первый запуск американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования HAWC не состоялся, испытания перенесены на 2021 год, сообщил Air Force Magazine со ссылкой на источники в ВВС США.

В сентябре агентство перспективных разработок DAPRA объявило, что как минимум одна из двух перспективных ракет, построенных корпорациями Lockheed Martin и Raytheon Technologies, полетит до конца года. На прошлой неделе должны были состояться испытания прототипа от Lockheed. Был подготовлен полигон, ВВС и DAPRA подняли в воздух самолеты с аппаратурой телеметрии, но запуск ракеты с борта бомбардировщика B-52 не состоялся.

- Дело не в ракете. Это глупые ошибки, связанные с организацией испытаний, - рассказал собеседник издания.

Представитель DAPRA сообщил, что программа HAWC засекречена и агентство не может предоставить никакой информации об испытаниях. "Уверяю вас: если было бы, что праздновать, вы услышали об этом", - заявил источник.