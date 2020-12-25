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25 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Ивановской области от 24 декабря 2020 года № 134-р "Об организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях рациональной организации в Ивановской области служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ивановской области и подведомственных им организаций, а также руководителям учреждений, подведомственных Правительству Ивановской области, организовать внесение изменений в коллективные договоры (соглашения), служебные (трудовые) распорядки, иные локальные нормативные акты в части установления дополнительной гарантии работникам в виде дополнительного оплачиваемого дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Рекомендовать руководителям иных органов государственной власти Ивановской области, государственных органов Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и подведомственных им организаций организовать служебное (рабочее) время работников в декабре 2020 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Ивановской области, рассмотреть возможность организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего распоряжения.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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