Распоряжение губернатора Ивановской области от 24 декабря 2020 года № 134-р "Об организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях рациональной организации в Ивановской области служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ивановской области и подведомственных им организаций, а также руководителям учреждений, подведомственных Правительству Ивановской области, организовать внесение изменений в коллективные договоры (соглашения), служебные (трудовые) распорядки, иные локальные нормативные акты в части установления дополнительной гарантии работникам в виде дополнительного оплачиваемого дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Рекомендовать руководителям иных органов государственной власти Ивановской области, государственных органов Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и подведомственных им организаций организовать служебное (рабочее) время работников в декабре 2020 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Ивановской области, рассмотреть возможность организации служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего распоряжения.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







