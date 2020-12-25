Закон Калининградской области от 23 декабря 2020 года № 508 "О внесении изменения в Закон Калининградской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области в 2021 году"

Принят Калининградской областной Думой шестого созыва 17 декабря 2020 года

Статья 1.

В статье 1 Закона Калининградской области от 1 октября 2020 года № 460 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области в 2021 году" слова "9850 рублей." заменить словами "10378 рублей.".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







