Распоряжение главы Республики Калмыкия от 24 декабря 2020 года № 373-рг

Новости

Мишустин взял на память флакон из-под вакцины "Спутник V" 18:37
МИД РФ: Москва добровольно ввела в ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард" 18:35
Мясников рассказал, можно ли повторно заразиться COVID-19 18:14
Петр Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме 18:10
Валиева упала с тройного акселя в короткой программе на ЧР 18:06
Нацпроект "Экология" позволил ликвидировать 64 опасных объекта 18:05
Меры соцподдержки в 2021 году станут доступней для россиян 17:55
Володин оценил значение решения по статусу русского языка в Молдавии 17:46
За три квартала экспорт продукции АПК увеличился более чем на 15% 17:31
Большинство услуг центров занятости станут электронными 17:22
Эрдоган заявил, что считает Путина честным человеком 17:14
В 2020 году более 3,5 млн россиян сдали нормы ГТО 17:08
РФПИ возобновит экспорт препарата "Авифавир" 17:02
Президент Беларуси подвел итоги трилогии Года малой родины 16:59
Скоропостижно скончался первый за 12 лет посол Беларуси в США 16:46
Захарова: МИД РФ удивлен реакцией Израиля на интервью нашего посла 16:41
В 2021 году в РФ полностью закроют потребность в лекарствах для онкобольных 16:37
Путин поручил проработать возможность проведения Года математики 16:35
Детей из Морозовской больницы поздравил десант Дедов Морозов 16:00
Мишустин выделит Петербургу 700 млн на социальную инфраструктуру 15:59
Глава ЦБ РФ назначила отдельного куратора борьбы с кибермошенниками 15:47
Роман Широков получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра 15:30
В Совфеде ответили на угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму 15:09
Лукашенко подтвердил принцип добровольности при вакцинации от COVID-19 15:06
Названы 20 самых популярных в России фильмов и сериалов 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 декабря 2020 г.

Распоряжение главы Республики Калмыкия от 24 декабря 2020 года № 373-рг

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

В целях рациональной организации рабочего (служебного) времени в предпраздничный рабочий день 2020 года:

Предоставить лицам, замещающим государственные должности Республики Калмыкия, государственным гражданским служащим, работникам, в отношении которых Глава Республики Калмыкия осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя), дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией