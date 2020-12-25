Распоряжение главы Республики Калмыкия от 24 декабря 2020 года № 373-рг

В целях рациональной организации рабочего (служебного) времени в предпраздничный рабочий день 2020 года:
Предоставить лицам, замещающим государственные должности Республики Калмыкия, государственным гражданским служащим, работникам, в отношении которых Глава Республики Калмыкия осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя), дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года.
Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков
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