Распоряжение главы Республики Калмыкия от 24 декабря 2020 года № 373-рг

В целях рациональной организации рабочего (служебного) времени в предпраздничный рабочий день 2020 года:

Предоставить лицам, замещающим государственные должности Республики Калмыкия, государственным гражданским служащим, работникам, в отношении которых Глава Республики Калмыкия осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя), дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







