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25 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 24 декабря 2020 года № 232 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) подпункт "а" пункта 3 части 3 изложить в следующей редакции:

"а) предъявлять отрицательный результат лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, датированный не более чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня прибытия на территорию Камчатского края, либо при прибытии проходить экспресс-тестирование на COVID-19 в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово);";

2) часть 313 изложить в следующей редакции:

"31.3 Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением случаев следования в образовательные организации в Камчатском крае, осуществляющие реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного образования, в которых обучаются лица, не достигшие возраста 18 лет, а также в спортивные организации, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки.";

3) дополнить частью 314 следующего содержания:

"31.4 Запретить проведение детской оздоровительной кампании в зимний каникулярный период 2020 - 2021 годов для всех типов лагерей.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



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