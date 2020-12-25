Закон Кемеровской области - Кузбасса от 23 декабря 2020 года № 160-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 148387706,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 41198224,8 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 164463720,6 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 16076013,8 тыс. рублей, или 15,0 процента от объема доходов областного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 138108135,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 31530288,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 145675213,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 31932703,0 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 154094812,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 162733770,2 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 15986677,1 тыс. рублей, или 15,0 процента от объема доходов областного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений, и дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 17058557,2 тыс. рублей, или 15,0 процента от объема доходов областного бюджета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), заменяющие дотации (часть дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы отчислений в областной бюджет от прибыли государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса

1. Утвердить нормативы отчислений в областной бюджет для государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответственно за 2020, 2021, 2022 год в размере:

5 процентов - для государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса, основным видом деятельности которых являются пассажирские автоперевозки на коммерческой основе;

10 процентов - для остальных государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса.

2. Установить срок уплаты в областной бюджет отчислений от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

до 1 июля 2021 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса за 2020 год;

до 1 июля 2022 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса за 2021 год;

до 1 июля 2023 года - по итогам деятельности государственных унитарных предприятий Кемеровской области - Кузбасса за 2022 год.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Доходы областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 17114748,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 16212068,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16350676,4 тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сумме 2741650,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2868140,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3855730,0 тыс. рублей, в том числе:

объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сумме 2675133,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2805584,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3797136,2 тыс. рублей;

объем расходов на обслуживание государственного внешнего долга Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сумме 66516,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 62555,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 58593,8 тыс. рублей.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 7. Условно утвержденные расходы

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 3120234,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8693762,3 тыс. рублей.

Статья 8. Резервный фонд

Утвердить размер резервного фонда Правительства Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сумме 80000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 80000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 80000,0 тыс. рублей.

Статья 9. Дорожный фонд Кемеровской области - Кузбасса

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сумме 12671388,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13238701,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15258764,0 тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2021 год в сумме 37326987,2 тыс. рублей, в том числе дотации 5813391,8 тыс. рублей, субсидии 15797851,6 тыс. рублей, субвенции 9935854,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 5779889,1 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 29285464,0 тыс. рублей, в том числе дотации 0,0 тыс. рублей, субсидии 14309911,7 тыс. рублей, субвенции 9062835,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 5912716,7 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 27721169,8 тыс. рублей, в том числе дотации 0,0 тыс. рублей, субсидии 12842360,5 тыс. рублей, субвенции 9173176,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 5705633,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2021 год в сумме 67642735,6 тыс. рублей, в том числе дотации 8642346,0 тыс. рублей, субсидии 12483789,8 тыс. рублей, субвенции 39701172,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 6815427,8 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 64366912,4 тыс. рублей, в том числе дотации 7300000,0 тыс. рублей, субсидии 12315512,1 тыс. рублей, субвенции 39782554,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 4968846,2 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 65388986,4 тыс. рублей, в том числе дотации 6300000,0 тыс. рублей, субсидии 14145334,8 тыс. рублей, субвенции 39775789,2 рублей, иные межбюджетные трансферты 5167862,4 тыс. рублей.

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Установить, что Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу вправе осуществлять в 2021 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2021 год 1,81, на 2022 год 1,82, на 2023 год 1,81.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 12 - 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному бюджету, на 2021 год в сумме 1637,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1637,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1637,6 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2021 год в сумме 53000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 52980,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 52980,0 тыс. рублей.

Статья 11. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета по статьям и видам источников финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 12. Верхний предел государственного долга Кемеровской области - Кузбасса

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022 года в сумме 67312658,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте Российской Федерации - 1000000,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года в сумме 82695475,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года в сумме 99742757,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в валюте Российской Федерации - 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел государственного внешнего долга Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022 года в сумме 186065,4 тыс. долларов США или 6255518,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в иностранной валюте 0,0 тыс. долларов США; на 1 января 2023 года в сумме 174282,5 тыс. долларов США или 5859378,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в иностранной валюте 0,0 тыс. долларов США; на 1 января 2024 года в сумме 160686,9 тыс. долларов США или 5402294,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кемеровской области - Кузбасса в иностранной валюте - 0,0 тыс. долларов США.

Статья 13. Государственные заимствования Кемеровской области - Кузбасса

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Утвердить Программу государственных внешних заимствований Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 14. Предоставление государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. С целью недопущения роста государственного внутреннего долга Кемеровской области - Кузбасса объявить мораторий на предоставление государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса до 1 января 2024 года.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 15. Размеры выплат по отдельным публично-нормативным обязательствам

Утвердить размеры ежемесячных денежных выплат, установленных законами Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий":

ветеранам Великой Отечественной войны, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - 677 рублей;

ветеранам труда - 452 рубля;

реабилитированным лицам - 789 рублей;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - 677 рублей.

Статья 16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с:

1) стимулированием развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитием малых форм хозяйствования;

2) поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

3) возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

4) возмещением части затрат на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота при проведении мероприятий по борьбе с лейкозом;

5) возмещением части затрат на восстановление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

6) возмещением части затрат на повышение продуктивности в молочном животноводстве;

7) развитием товарного рыбоводства;

8) поддержкой животноводства;

9) финансовым обеспечением (возмещением) затрат в сфере создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации;

10) возмещением части затрат на проведение сезонных полевых работ;

11) оказанием содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

12) поддержкой производства масличных культур;

13) возмещением части затрат промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализующих инвестиционные проекты по диверсификации;

14) возмещением части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;

15) возмещением промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;

16) возмещением части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

17) возмещением части затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, регистрацией медицинских изделий предприятиями легкой промышленности;

18) возмещением части затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации предприятиями легкой промышленности;

19) поддержкой автомобильного транспорта и железнодорожного транспорта пригородного сообщения по регулируемым тарифам;

20) поддержкой телерадиокомпаний по организации трансляции теле- и радиопрограмм;

21) возмещением части затрат организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам;

22) компенсацией поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

23) возмещением затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имеющих право на меры социальной поддержки;

24) осуществлением государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации (Кемеровской области - Кузбассе);

25) реализацией мероприятий по созданию рабочих мест (в том числе дистанционных) для трудоустройства незанятых родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей;

26) организацией стажировки выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы в рамках мероприятий по содействию занятости населения;

27) сопровождением инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения;

28) переобучением, повышением квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

29) переобучением и повышением квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости;

30) организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

31) реализацией мероприятий по содействию занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

32) реализацией мероприятий по созданию рабочих мест, в том числе дистанционных, для трудоустройства незанятых инвалидов;

33) реализацией мероприятий по сопровождению трудоустроенных инвалидов в форме трудового кураторства;

34) возмещением части транспортных расходов и расходов на проживание туристов, связанных с предоставлением туристских услуг в рамках проекта "Юный турист Кузбасса";

35) возмещением недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов).

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Кемеровской области - Кузбасса.

Статья 17. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, предоставляются:

1) для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом Кемеровской области "Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации";

2) для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребенка, которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи: дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные дети, дети-инвалиды, дети, проживающие в малоимущих семьях);

3) для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей;

4) для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

5) для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;

6) для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С;

7) для организации мероприятий по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях;

8) для финансового обеспечения государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости";

9) для финансового обеспечения предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области - Кузбассе;

10) для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях;

11) для финансового обеспечения содействия в реализации социальных проектов и программ на территории Кемеровской области - Кузбасса;

12) для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

13) для финансового обеспечения получения среднего профессионального образования в частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования;

14) для финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных, технологических проектов и программ;

15) для реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта;

16) для реализации мероприятий в сфере молодежной политики;

17) для реализации мероприятий в сфере молодежной политики (предоставление грантов в форме субсидий);

18) для реализации мероприятий в сфере туризма;

19) для осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, духовного развития личности, патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

20) для реализации мероприятий по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений), имеющих историческое, культовое, культурное значение;

21) для обеспечения предоставления поручительств (гарантий) субъектам малого среднего предпринимательства региональными гарантийными организациями;

22) для обеспечения осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта;

23) для поддержки животноводства;

24) для стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования для поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

25) для создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации;

26) для финансового обеспечения текущей деятельности некоммерческой организации "Фонд Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков";

27) для финансового обеспечения создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";

28) для финансового обеспечения текущей деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса";

29) для финансового обеспечения текущей деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция по строительству социально значимых объектов".

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидий:

1) негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кемеровской области", не являющейся государственным учреждением Кемеровской области - Кузбасса, для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на 2021 год в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 80,0 тыс. рублей;

2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социальных проектов поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребенка, которую он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи: дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные дети, дети-инвалиды, дети, проживающие в малоимущих семьях), на 2021 год в сумме 480,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 480,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 480,0 тыс. рублей;

3) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социальных проектов, направленных на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию и интеграцию инвалидов и их семей, на 2021 год в сумме 1161,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1161,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1161,6 тыс. рублей;

4) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, на 2021 год в сумме 1305,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1305,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1305,8 тыс. рублей;

5) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2021 год в сумме 211,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 211,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 211,7 тыс. рублей;

6) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C на 2021 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2000,0 тыс. рублей;

7) Автономной некоммерческой организации "Центр компетенции Кемеровской области" для финансового обеспечения организации мероприятий по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях на 2021 год в сумме 3199,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3187,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2890,6 тыс. рублей;

8) Автономной некоммерческой организации "Центр компетенции Кемеровской области" для финансового обеспечения государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" на 2021 год в сумме 21716,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20029,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

9) Автономной некоммерческой организации "Развитие цифровой экономики Кузбасса" на финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики и урбанистики в Кемеровской области - Кузбассе на 2021 год в сумме 9080,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9080,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9080,0 тыс. рублей;

10) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для создания рабочих мест для наркозависимых лиц, проходящих социальную реабилитацию и ресоциализацию в негосударственных реабилитационных организациях, на 2021 год в сумме 129,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 129,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 129,6 тыс. рублей;

11) автономной некоммерческой организации "Дирекция социальных проектов и программ" для финансового обеспечения содействия в реализации социальных проектов и программ на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сумме 24000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

12) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на 2021 год в сумме 82234,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 82234,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 82234,2 тыс. рублей;

13) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для финансового обеспечения получения среднего профессионального образования в частных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, на 2021 год в сумме 12666,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12666,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12666,4 тыс. рублей;

14) автономной некоммерческой организации "Научно - образовательный центр "Кузбасс" для финансового обеспечения содействия в реализации научных, образовательных, технологических проектов и программ на 2021 год в сумме 15599,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

15) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2021 год в сумме 1216,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1216,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1216,0 тыс. рублей;

16) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики на 2021 год в сумме 480,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 480,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 480,0 тыс. рублей;

17) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере молодежной политики (предоставление грантов в форме субсидий) на 2021 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;

18) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере туризма на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей;

19) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, духовного развития личности, патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, развития межнационального сотрудничества, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, на 2021 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2000,0 тыс. рублей;

20) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Кемеровской области - Кузбасса, для реализации мероприятий по охране и в соответствии с установленными требованиями содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений), имеющих историческое, культовое, культурное значение, на 2021 год в сумме 3587,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3587,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3587,2 тыс. рублей;

21) Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса для обеспечения предоставления поручительств (гарантий) субъектам малого и среднего предпринимательства региональными гарантийными организациями на 2021 год в сумме 42880,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50734,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 94055,0 тыс. рублей;

22) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для обеспечения осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта на 2021 год в сумме 43196,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 22259,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43624,8 тыс. рублей;

23) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для поддержки животноводства на 2021 год в сумме 45000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 55000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55000,0 тыс. рублей;

24) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования на 2021 год в сумме 13473,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14177,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14177,2 тыс. рублей;

25) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации на 2021 год в сумме 9716,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11841,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16511,3 тыс. рублей;

26) некоммерческой организации "Фонд Кемеровской области - Кузбасса по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков" для финансового обеспечения текущей деятельности на 2021 год в сумме 8154,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8154,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8154,4 тыс. рублей;

27) некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Кузбасса" для финансового обеспечения создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации", на 2021 год в сумме 23000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 23000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 23000,0 тыс. рублей;

28) некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса" для финансового обеспечения текущей деятельности на 2021 год в сумме 74622,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 78788,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 78788,7 тыс. рублей;

29) автономной некоммерческой организации "Дирекция по строительству социально значимых объектов" для финансового обеспечения текущей деятельности на 2021 год в сумме 11260,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается Правительством Кемеровской области - Кузбасса.

Статья 18. Бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета

Установить, что Министерство финансов Кузбасса является уполномоченным органом на получение бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета и на осуществление предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса действий, связанных с получением данного кредита.

Статья 19. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса предоставляются из областного бюджета для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса.

Бюджетные кредиты могут быть предоставлены только тем муниципальным районам (городским округам, муниципальным округам) Кемеровской области - Кузбасса, которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом.

Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности.

Бюджетные кредиты муниципальным районам (городским округам, муниципальным округам) Кемеровской области - Кузбасса могут быть предоставлены на основании договора, заключенного Министерством финансов Кузбасса с администрациями муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов).

Установить проценты за пользование бюджетными кредитами для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, в размере 0,1 процента годовых от суммы предоставляемого бюджетного кредита.

Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами, муниципальными округами) Кемеровской области - Кузбасса бюджетных кредитов осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным районам (городским округам, муниципальным округам) Кемеровской области - Кузбасса без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетного кредита и процентов за пользование бюджетным кредитом.

2. Установить бюджетные ассигнования для предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса:

для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса на срок, выходящий за пределы финансового года, на 2021 год в сумме 280558,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1856197,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 279392,0 тыс. рублей;

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов) Кемеровской области - Кузбасса, на срок, не выходящий за пределы финансового года, на 2021 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1000000,0 тыс. рублей.

Статья 20. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса

В 2021 году не допускается увеличение численности государственных гражданских служащих Кемеровской области - Кузбасса, работников органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, не являющихся государственными гражданскими служащими Кемеровской области - Кузбасса, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







