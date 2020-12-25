Котяков: В 2020 году охват населения мерами соцподдержки увеличился

В 2020 году охват населения мерами соцподдержки увеличился, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью информационному агентству "Интерфакс" в пятницу, 25 декабря.

"По нашей оценке, в той или иной форме помощь в этом году получили свыше 90% семей малоимущих граждан", - сказал он.

Особенно, по его словам, в этом году выросла финансовая поддержка семей с детьми. Так, увеличился период выплат пособий на первого и второго ребенка, которые теперь начисляются на ребенка не до 1,5, а до 3 лет. Смягчились критерии нуждаемости: на выплаты могут претендовать семьи со среднедушевым доходом до двух региональных прожиточных минимумов, а не до полутора, как было ранее. В результате за год охват этой меры вырос почти в 2 раза: с 657 тысяч детей в 2019 году до 1,3 млн детей в 2020 году, следует из слов министра. Помимо этого, отметил он, введена дополнительная выплата на детей от 3 до 7 лет. Сегодня ее получают родители 4,7 млн детей, а с 2021 года она увеличится для семей, у которых среднедушевой доход с учетом этой выплаты остается ниже прожиточного минимума.

Котяков также напомнил о внедрении с 1 января принципов социального казначейства при начислении выплат, подчеркнув, что частично они уже реализованы в этом году. То есть, ряд выплат в 2020 году предоставлялись проактивно или по одному заявлению.

"Пандемия подтолкнула нас к более быстрой реализации всего того, что мы планировали красиво и "в упаковке" подать позже как единый продукт. В связи с пандемией мы стали внедрять упрощенные процедуры по отдельным блокам - буквально "по мере готовности", следует из его слов. Министр подчеркнул, что принципы социального казначейства стали внедряться еще до того, как это было документально оформлено в концепцию, отметив, что "суть социального казначейства в том, насколько государство "видит" тех граждан, которые нуждаются в помощи и насколько эта помощь для них доступна.