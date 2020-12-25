Закон Красноярского края от 24 декабря 2020 года № 10-4501 "О внесении изменения в статью 1 Закона края "О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае"

Новости

У экс-супруги Сергея Фургала проходят обыски 12:34
Критики назвали 50 лучших телесериалов 2020 года 12:34
"Игра на выживание" возглавила топ самых популярных сериалов года 12:11
В Тамбове арестовали подростка, готовившего теракт 12:06
Анжелика Варум поделилась секретами праздника 11:52
Половина федеральных налогов от новых проектов может остаться в Арктике 11:40
Новогодние выплаты проактивно перечислены на 13,5 млн детей 11:38
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:34
Белогрудые ежики уснули в Московском зоопарке 11:28
Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена 11:18
Зеленский: Украина не может выйти из Минских соглашений 10:50
На Урале заступили на боевое дежурство боевые расчеты С-400 "Триумф" 10:50
Пушков: Комиссия Совфеда в январе обсудит вопрос о борьбе с треш-стримами 10:28
Для ВМФ России построят 14 атомных подлодок 10:15
В Тамбове ФСБ задержала готовившего теракт подростка 10:12
Более 30 авиарейсов задержаны или отменены в Москве из-за снегопада 10:06
Финские Деды Морозы остались почти без работы 10:02
Сергунина рассказала об итогах конкурса киберспортивных стартапов 10:00
Вечером в пятницу пробки в Москве достигнут 9 баллов 09:44
Москвичи смогут оплатить более 20 категорий счетов через "Госуслуги Москвы" 09:40
Семья осужденного экс-главы Клинского района Постриганя находится в розыске 09:39
Как проходила V Международная олимпиада мегаполисов 09:28
В Крыму ответили на угрозы Украины сорвать строительство опреснителя 09:26
В Екатеринбурге застрелили водителя микроавтобуса 09:20
Оперштаб: Еще 5659 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 декабря 2020 г.

Закон Красноярского края от 24 декабря 2020 года № 10-4501 "О внесении изменения в статью 1 Закона края "О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

Статья 1

Внести в статью 1 Закона края от 8 октября 2009 года № 9-3671 "О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной доплаты к пенсии в Красноярском крае" (Наш Красноярский край, 2009, 20 октября; 2010, 26 ноября; 2011, 23 ноября; 2012, 24 октября; 2013, 30 октября; 2014, 26 ноября; 2015, 11 ноября; 2016, 30 ноября; 2017, 13 декабря; 2018, 5 декабря; 2019, 20 ноября) изменение, дополнив словами ", на 2021 год в размере 10963 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор Красноярского края А.В.Усс



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией