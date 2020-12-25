Новости

Роман Широков получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра 15:30
В Совфеде ответили на угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму 15:09
Лукашенко подтвердил принцип добровольности при вакцинации от COVID-19 15:06
Названы 20 самых популярных в России фильмов и сериалов 14:54
Актриса Ирина Муравьева восстанавливается после коронавируса 14:49
СК начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы во Внуково 14:35
В Подмосковье мужчина обстрелял полицейских 14:33
В 2020 году построено больше дорог, чем годом ранее 14:20
Испытания гиперзвуковой ракеты США провалились 14:14
Москвичам рассказали, когда растает снег 14:13
Новая серия "Чебурашки" получила трейлер и дату премьеры 14:12
В Брянской и Калужской областях 31 декабря сделали выходным 14:11
Решетников назвал причины ускорения инфляции 14:03
Одобрен закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб 14:02
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга 13:58
Совфед поддержал закон о защите личных данных силовиков и судей 13:55
Более 9,5 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 13:55
В январе может вырасти число обманутых дольщиков 13:45
Совфед одобрил штрафы для "зайцев" на платных дорогах 13:43
Во Внуково самолет при посадке выкатился за полосу 13:32
Испытания ракеты "Циркон" признаны успешными 13:31
Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу 13:11
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина опять развелись 13:11
В Петербурге начали оглашать приговор по делу историка Соколова 13:05
Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для всех военнослужащих 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 декабря 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 24 декабря 2020 года № 386-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 25 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, на основании предложений от 15 декабря 2020 года № 82-00-02/04-20941-2020 Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

дополнить пунктами 6-3, 6-4, 6-5 следующего содержания:

"6-3. В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить:

6-3.1. оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку;

6-3.2. организацию и проведение массовых мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные мероприятия);

6-3.3. проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.

6-4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг по организации питания ограничить количество посадочных мест до 50% от общего количества посадочных мест при соблюдении принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2-х метров).

6-5. Работодателям запретить проведение корпоративных мероприятий, в том числе по месту осуществления деятельности (в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах и т.д.).";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. С 16 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить функционирование государственных стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных в государственных нестационарных организациях социального обслуживания, в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией