Указ главы Республики Крым от 24 декабря 2020 года № 386-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, на основании предложений от 15 декабря 2020 года № 82-00-02/04-20941-2020 Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

дополнить пунктами 6-3, 6-4, 6-5 следующего содержания:

"6-3. В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить:

6-3.1. оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку;

6-3.2. организацию и проведение массовых мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные мероприятия);

6-3.3. проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.

6-4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг по организации питания ограничить количество посадочных мест до 50% от общего количества посадочных мест при соблюдении принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2-х метров).

6-5. Работодателям запретить проведение корпоративных мероприятий, в том числе по месту осуществления деятельности (в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах и т.д.).";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. С 16 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить функционирование государственных стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных в государственных нестационарных организациях социального обслуживания, в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







