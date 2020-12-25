Закон Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 154-оз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 29 224 670,4 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 29 224 670,4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 30 472 141,0 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 31 743 563,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 30 472 141,0 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 31 743 563,0 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Фонда по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных внебюджетных фондов, в 2021 году в общей сумме 29 027 618,1 тысячи рублей, в том числе:

за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в сумме 20 907 698,5 тысячи рублей;

за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 135 800,9 тысячи рублей;

за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, в сумме 7 857,9 тысячи рублей;

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области в сумме 4 995 940,0 тысячи рублей;

за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 2 980 320,8 тысячи рублей.

3. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2022 и 2023 годах, в общих суммах 30 270 162,0 тысячи рублей и 31 536 658,0 тысячи рублей соответственно.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 2.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 3.

Статья 4. Расходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 год составляет 2 158 636,5 тысячи рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов 2250508,9 тысячи рублей и2353 460,0 тысячи рублей соответственно.

2. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее - мероприятия) составляет на 2021 год 227 420,4 тысячи рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов 232 347,1 тысячи рублей и 237 273,1 тысячи рублей соответственно.

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году в соответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным на территории Ленинградской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ленинградской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

4. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса Фонда на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

5. Средства нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий предоставляются Фондом в медицинские организации на основании заключенного Фондом с медицинской организацией соглашения о финансовом обеспечении мероприятий.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

Установить, что в ходе исполнения настоящего областного закона в 2021 году в соответствии с частью 2 статьи 31 областного закона от 26 сентября 2002 года № Зб-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области" изменения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений в настоящий областной закон в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств по целевой статье "Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации", между видами расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 7. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







