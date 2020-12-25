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25.12.2020 18:35
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва добровольно ввела в ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард"

Текст: Константин Волков

Россия добровольно ввела в сферу действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ 3) гиперзвуковую систему "Авангард", об этом рассказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью РИА Новости.

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По его словам, первая в мире система стратегического гиперзвукового оружия "Авангард" "введена нами в сферу действия Договора о СНВ. Причем сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих, в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы ещё предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах".

Ранее российская сторона призвала Вашингтон продлить ДСНВ, истекающий 5 февраля, "на благо всего мира".

"Авангард" - это межконтинентальный ракетный комплекс, в основе которого лежит гиперзвуковой управляемый боевой блок, который доставляется к цели межконтинентальной баллистической ракетой УР-100Н УТТХ. "Авангард" впервые поставлен на боевое дежурство в декабре 2019 года.

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