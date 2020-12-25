Указ губернатора Новгородской области от 24 декабря 2020 года № 726 "Об организации рабочего времени в декабре 2020 года"

В целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования нерабочих праздничных дней в период Новогодних каникул:

1. Установить, что суббота 26 декабря 2020 года является для лиц, замещающих государственные должности в Правительстве Новгородской области и должности руководителей в органах исполнительной власти Новгородской области, рабочим днем, четверг 31 декабря 2020 года - выходным днем.

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти Новгородской области, иных государственных органов Новгородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области, организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новгородской области, установить для своих работников аналогичный порядок организации рабочего времени исходя из производственной (служебной) необходимости.

3. Разместить указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







