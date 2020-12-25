Одобрен первый заем на повышение производительности труда

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил первый заем производителю продуктов питания в рамках программы "Повышение производительности труда". Заем на 300 млн рублей будет выделен под 1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Компания из Белгородской области с привлечением займа ФРП повысит производительность труда за счет модернизации устаревшего оборудования, автоматизации технологических процессов, внедрения решений по сокращению потерь и экономии энергоресурсов. Общий бюджет проекта составит 775,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Реализация проекта даст возможность предприятию увеличить объемы производства в 1,6 раза, сократить потери сырья на 1200 кг в сутки, снизить себестоимость и повысить качество. Весь комплекс мероприятий в итоге должен привести к увеличению производительности труда на 30%.

Белгородская компания станет первым производителем пищевых продуктов, получившим заем ФРП по программе "Повышение производительности труда". Для реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" действие программы было распространено на все предприятия пищевой промышленности.

ФРП в рамках программы "Повышение производительности труда" предоставляет займы до 300 млн рублей под 1% годовых сроком до 5 лет на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга России для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей.