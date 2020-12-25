Одобрен закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб

Совет Федерации одобрил закон о введении единого номера "112" для вызова экстренных служб. Это должно способствовать тому, чтобы помощь приходила оперативнее.

Пока что такая система работает в 56 регионах, сообщал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь ее предлагается распространить на всю территорию страны.

Система объединит пожарную охрану, службу реагирования на ЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу "Антитеррор". При внедрении службы все этапы обработки вызова будут фиксироваться в карточке, что позволит отразить полную и достоверную картину всех происшествий.

Введение единого телефонного номера "112" позволит скоординировать работу экстренных служб, выиграть дополнительное время для спасения человеческих жизней.

Кстати, звонок будет бесплатным, причем соединение с оператором состоится и при отсутствии денег на счете, и в случае, если сим-карта отсутствует.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. А до указанного срока регионы будут развивать систему-112 в соответствии с положением о системе обеспечения вызова экстренных служб, которое утвердил кабмин.