Около 20 регионов займутся комплексным развитием территорий в 2021 году

Около 15-20 регионов начнут использовать механизмы, заложенные в законе о комплексном развитии территорий, уже в 2021 году. Об этом сказал на пресс-конференции вице-премьер Марат Хуснуллин.

Недавно принятый Госдумой закон о комплексном развитии территорий вобрал целый ряд существующих ранее норм законодательства, отметил Хуснуллин. И у ряда регионов уже есть опыт подобной работы по комплексному развитию, они начнут использовать новый закон одними из первых. В основном, это "крупные сильные регионы" и города-миллионники, добавил вице-премьер.

"Это минимум 15-20 регионов, которые прямо с начала года начнут работать", - сказал он. Среди городов-"передовиков" точно будет, по его мнению, Москва, Казань, Тюмень, Новосибирск, Кемерово.

"Закон сложный. Мы его точно будем совершенствовать", - сказал Хуснуллин.