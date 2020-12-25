Закон Омской области от 24 декабря 2020 года № 2333-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Омской области 24 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 96 288 900 462,56 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 96 288 900 462,56 руб.;

3) дефицит (профицит) областного бюджета в размере 0,00 руб.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 90 493 699 224,17 руб. и на 2023 год в сумме 86 873 400 989,20 руб.;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 87 221 328 044,17 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 847 528 246,73 руб., и на 2023 год в сумме 84 866 174 929,20 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 606 727 252,99 руб.;

3) профицит областного бюджета на 2022 год в размере 3 272 371 180,00 руб. и на 2023 год в размере 2 007 226 060,00 руб.

Статья 2. Администрирование доходов областного бюджета

1. Доходы областного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов формируются за счет:

1) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним;

2) неналоговых доходов, в том числе части прибыли государственных унитарных предприятий Омской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляемой в областной бюджет в размере 25 процентов;

3) безвозмездных поступлений.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований Омской области, не установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, областными законами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

4. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов Омской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, заменяющие часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Омской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

5. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Омской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожного фонда Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

6. Утвердить прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

7. Утвердить безвозмездные поступления в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 6 393 453 253,37 руб., на 2022 год в сумме 5 243 192 095,00 руб. и на 2023 год в сумме 5 030 060 060,00 руб.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области:

1) на 2021 год в размере 11 524 081 100,00 руб., в том числе бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сумме 5 912 896 100,00 руб.;

2) на 2022 год в размере 11 146 288 700,00 руб., в том числе бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сумме 5 363 632 600,00 руб.;

3) на 2023 год в размере 11 146 292 500,00 руб., в том числе бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сумме 5 363 632 600,00 руб.

Установить, что за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области осуществляются расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2010 году на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2021 году в сумме 783 937,19 руб., в 2022 году в сумме 783 937,19 руб. и в 2023 году в сумме 783 937,19 руб.

3. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам Омской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 8 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Омской области на 2021 год в сумме 0,00 руб., на 2022 год в сумме 0,00 руб., на 2023 год в сумме 0,00 руб.

5. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 20 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-03 "О бюджетном процессе в Омской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

- сокращение предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 года №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

- перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением кодов и порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;

- перераспределение бюджетных ассигнований в случае недостаточности бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения и осуществление иных выплат населению, за исключением бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, и безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета;

- перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Омской области субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и (или) субсидий на иные цели;

- перераспределение бюджетных ассигнований в связи с экономией по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области, сложившейся в 2021 году;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2021 года;

- перераспределение бюджетных ассигнований между подразделами классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в связи с распределением средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Омской области;

- перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках государственных программ Омской области, в том числе на основании внесенных в них изменений;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения актов должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов, решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, мировых соглашений, постановлений о назначении административного наказания, внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек, связанных с рассмотрением дела;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения полномочия Российской Федерации, переданного для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения предоставления государственных услуг и реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются данные межбюджетные трансферты;

- перераспределение бюджетных ассигнований в случае недостаточности бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Омской области;

- предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

- изменение наименований разделов, подразделов и видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с изменением порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, а также изменение наименований целевых статей расходов областного бюджета в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;

- перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией, реорганизацией органов исполнительной власти Омской области;

- перераспределение бюджетных ассигнований в целях подготовки и проведения выборов в органы государственной власти Омской области, в органы местного самоуправления Омской области;

- увеличение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета в целях сокращения долговых обязательств Омской области;

- перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета не допускается без внесения изменений в настоящий Закон уменьшение бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета на уплату налога на имущество организаций, земельного налога и транспортного налога, а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, для направления их на иные цели.

6. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 3 настоящей статьи бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 262 030 498,65 руб., предусмотренных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", отдельных категорий работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие данных указов Президента Российской Федерации, а также на повышение оплаты труда в связи с изменением минимального размера оплаты труда.

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в абзаце первом настоящего пункта средств устанавливается Правительством Омской области.

7. Установить случаи предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону. Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается Правительством Омской области.

8. Установить, что в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставляемые в соответствии с решениями Губернатора Омской области и Правительства Омской области. В указанных решениях определяются главный распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств, предоставляющие гранты в форме субсидий.

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Омской области, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

9. Установить, что в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляемые в соответствии с решениями Губернатора Омской области и Правительства Омской области. В указанных решениях определяются главный распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств, предоставляющие гранты в форме субсидий.

Порядок предоставления указанных грантов в форме субсидий из областного бюджета устанавливается Правительством Омской области, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

10. Установить, что в областном бюджете предусматриваются субсидии некоммерческим организациям.

Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания устанавливается Правительством Омской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области на иные цели устанавливаются Правительством Омской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Омской области.

Статья 4. Резервный фонд Правительства Омской области

1. Создать в областном бюджете резервный фонд Правительства Омской области на 2021 год в размере 200 000 000,00 руб., на 2022 год в размере 200 000 000,00 руб. и на 2023 год в размере 200 000 000,00 руб.

2. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области осуществляется в порядке, установленном Правительством Омской области.

3. Из резервного фонда Правительства Омской области может осуществляться финансовое обеспечение непредвиденных расходов в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, которые предоставляются в порядке, установленном Правительством Омской области для использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов исполнительной власти Омской области, государственных учреждений Омской области

1. Не допускается увеличение в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов численности государственных гражданских служащих Омской области и работников органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, за исключением случаев, связанных с наделением органов исполнительной власти Омской области полномочиями, обусловленных изменением федерального законодательства, в том числе в связи с передачей Омской области полномочий Российской Федерации, а также формированием регионального проектного офиса для выполнения задач по организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов.

2. Увеличение численности работников государственных учреждений Омской области возможно в случаях:

1) передачи им функций, осуществлявшихся органами исполнительной власти Омской области, путем сокращения численности государственных гражданских служащих Омской области указанных органов и (или) работников указанных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области;

2) создания государственных учреждений Омской области в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий Российской Федерации, переданных органам исполнительной власти Омской области в соответствии с федеральным законодательством;

3) увеличения объема государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

Установить для расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области на предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот (за исключением лиц, с которыми заключены договоры о приемной семье), приемным семьям, приемным и подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях (далее - бывшие подопечные (приемные) дети), ежемесячный размер денежных средств на содержание каждого подопечного (приемного) ребенка и бывшего подопечного (приемного) ребенка, выплачиваемых опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот (за исключением лиц, с которыми заключены договоры о приемной семье), приемным семьям, а также бывшим подопечным (приемным) детям, с учетом возрастных особенностей на 2021 - 2023 годы:

- для детей в возрасте до трех лет - 6 182,00 руб.;

- для детей в возрасте от трех до семи лет - 6 260,00 руб.;

- для детей в возрасте от семи до двенадцати лет - 7 063,00 руб.;

- для детей в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет, а также для бывших подопечных (приемных) детей - 7 519,00 руб.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих право на получение данной меры социальной поддержки в соответствии с областным законодательством, для:

1) ветеранов труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, - 250,00 руб.;

2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - 285,00 руб.;

3) реабилитированных лиц - 341,00 руб.;

4) лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, -266,00 руб.;

5) граждан, имеющих звание "Ветеран Омской области", - 550,00 руб.

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов размер ежемесячной (ежегодной) денежной выплаты для многодетных семей исходя из 375,00 руб. в месяц.

2. Установить размер индексации пособия на ребенка с 1 января 2021 года - 1,037, с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04.

3. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению умерших, личность которых не установлена, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, определяемом Правительством Омской области.

4. Установить, что в расходах областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусматриваются средства на оплату банковских услуг или услуг федеральной почтовой связи по доставке и пересылке выплат в области содействия занятости населения и выплат социального характера, в том числе ежемесячных денежных выплат и компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области.

Статья 8. Адресная инвестиционная программа Омской области

1. Утвердить Адресную инвестиционную программу Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

2. Финансирование расходов по Адресной инвестиционной программе Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется в соответствии с законодательством.

Статья 9. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году в сумме 25 359 649 414,09 руб., в 2022 году в сумме 19 451 626 024,17 руб. и в 2023 году в сумме 13 072 617 789,20 руб.;

2) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году в сумме 30 175 540 009,35 руб., в 2022 году в сумме 27 666 064 882,20 руб. и в 2023 году в сумме 25 968 515 490,67 руб.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области на 2021 год в сумме 6 434 232 855,00 руб., на 2022 год в сумме 6 046 577 803,00 руб. и на 2023 год в сумме 6 046 577 803,00 руб.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области на 2021 год в размере 0,8829, на 2022 год в размере 0,8492, на 2023 год в размере 0,8405.

Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Омской области дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов Омской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2021 год в сумме 3 183 501 880,00 руб., на 2022 год в сумме 3 314 025 457,00 руб. и на 2023 год в сумме 3 453 214 526,00 руб.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области из областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 1 220 880 948,82 руб., на 2022 год в сумме 0,00 руб. и на 2023 год в сумме 0,00 руб.

Установить, что дотации бюджетам муниципальных образований Омской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются в целях оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления Омской области при осуществлении ими полномочий по решению вопросов местного значения.

4. Утвердить объем иных дотаций бюджетам муниципальных образований Омской области на 2021 год в сумме 250 000,00 руб., на 2022 год в сумме 250 000,00 руб. и на 2023 год в сумме 0,00 руб.

Установить, что иные дотации бюджетам муниципальных образований Омской области предоставляются на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области.

5. Утвердить объем субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на 2021 год в сумме 17 209 297 858,21 руб. (в том числе нераспределенный остаток в сумме 1 294,00 руб.), на 2022 год в сумме 17 211 550 330,62 руб. (в том числе нераспределенный остаток в сумме 217 476 100,00 руб.) и на 2023 год в сумме 17 209 236 235,47 руб. (в том числе нераспределенный остаток в сумме 217 474 677,00 руб.).

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

6. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских, сельских поселений Омской области по осуществлению органами местного самоуправления городских, сельских поселений Омской области полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 1 408,16 руб. на 1 жителя.

7. Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021 год в сумме 1 555 000,00 руб.

Цели и условия предоставления субвенции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, устанавливаются соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Омской области.

8. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на 2021 год в сумме 8 098 449 893,69 руб., на 2022 год в сумме 7 619 535 674,97 руб. и на 2023 год в сумме 6 062 745 978,20 руб.

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Закону.

Распределение субсидий, распределяемых между муниципальными образованиями Омской области на конкурсной основе, а также субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждается Правительством Омской области.

9. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на 2021 год в сумме 332 925 333,63 руб., на 2022 год в сумме 30 076 530,61 руб. и на 2023 год в сумме 27 250 000,00 руб.

Установить, что иные межбюджетные трансферты предоставляются на:

1) участие в организации и финансировании проведения общественных работ;

2) реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;

3) поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры;

4) создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Омской области;

5) создание виртуальных концертных залов;

6) реновацию учреждений отрасли культуры;

7) поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для развития сферы туризма и разработку лучшего туристического маршрута;

8) изыскательские и прочие работы и услуги для благоустройства общественных территорий;

9) содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения;

10) благоустройство территорий малых городов, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги;

11) разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости путем выполнения комплекса научно-исследовательских работ.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, предоставляемых из областного бюджета, между муниципальными образованиями Омской области утверждается Правительством Омской области.

10. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских (сельских) поселений Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и (или) необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что главные распорядители средств областного бюджета принимают решения об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Омской области в порядке, установленном Федеральным казначейством, полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа), городских (сельских) поселений Омской области в соответствии с абзацами первым, вторым настоящего пункта, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Положения абзацев первого - третьего настоящего пункта не распространяются на:

1) субвенции бюджетам муниципальных районов Омской области на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности;

2) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, предоставляемые из резервного фонда Правительства Омской области;

3) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое назначение, на которые не распространяются положения федерального законодательства об их предоставлении в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, либо для которых установлены сроки их предоставления, а также средства областного бюджета, необходимые для выполнения условий софинансирования, установленных для получения указанных межбюджетных трансфертов;

4) межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления, для которых установлены сроки их предоставления, за исключением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также средства областного бюджета, необходимые для выполнения условий софинансирования, установленных для получения указанных безвозмездных поступлений.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, в рамках переданных органам исполнительной власти Омской области полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения на 2021 год в сумме 61 450 000,00 руб., на 2022 год в сумме 72 100 000,00 руб. и на 2023 год в сумме 75 920 000,00 руб.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 2021 год в размере 13 837 000,00 руб., на 2022 год в размере 11 947 000,00 руб. и на 2023 год в размере 0,00 руб. для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Бюджетные кредиты предоставляются без обеспечения исполнения муниципальными образованиями Омской области обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

3. Установить плату за пользование бюджетным кредитом для частичного покрытия дефицита местного бюджета и покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, в размере 0,1 процента годовых, а для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0,01 процента годовых.

Статья 11. Управление государственным долгом Омской области

1. Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Омской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 46 608 035 832,00 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области в валюте Российской Федерации - 0,00 руб., на 1 января 2023 года в размере 43 335 664 652,00 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области в валюте Российской Федерации - 0,00 руб., и на 1 января 2024 года в размере 41 328 438 592,00 руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области в валюте Российской Федерации - 0,00 руб.;

2) объем расходов на обслуживание государственного долга Омской области в 2021 году в сумме 1 928 148 341,75 руб., в том числе 783 937,19 руб. по дополнительному соглашению от 28 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 18 июня 2010 года № 01-01-06/06-212 о предоставлении бюджету Омской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (далее - Соглашение), в 2022 году в сумме 1 761 479 937,22 руб., в том числе 783 937,19 руб. по Соглашению, и в 2023 году в сумме 1 527 003 151,83 руб., в том числе 783 937,19 руб. по Соглашению.

2. Утвердить:

1) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону;

2) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону;

3) программу государственных внутренних заимствований Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 17 к настоящему Закону;

4) бюджетные ассигнования областного бюджета, направляемые на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам и (или) уплату процентов за рассрочку в рамках дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Омской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета, согласно приложению № 18 к настоящему Закону.

3. Новые заимствования в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов осуществляются в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Омской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга Омской области и направляются на финансирование дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Омской области, пополнения в течение финансового года остатков средств на счете областного бюджета.

4. Государственные гарантии Омской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов не предоставляются.

5. Внешние заимствования Омской областью в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов не осуществляются.

Статья 12. Особенности погашения кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета

В целях эффективности использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2021 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2021 год.

Статья 13. Авансирование расходных обязательств получателей средств областного бюджета

1. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать (если иное не установлено законодательством) авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2021 год, по договорам (государственным контрактам):

1) об оказании услуг связи;

2) о подписке на печатные издания и (или) об их приобретении;

3) об обучении на курсах повышения квалификации;

4) о приобретении горюче-смазочных материалов;

5) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;

6) об оказании услуг по страхованию имущества и гражданской ответственности;

7) о приобретении технически сложного научного, учебного, медицинского, иного оборудования, медикаментов (по согласованию с главным распорядителем средств областного бюджета);

8) об оказании дорогостоящих видов медицинской помощи;

9) об оказании услуг по организации концертов, гастролей, выступлений творческих коллективов и исполнителей (по согласованию с главным распорядителем средств областного бюджета);

10) об оказании услуг по организации и проведению мероприятий международного, общероссийского или областного значения в области молодежной политики и оздоровления детей, физической культуры и спорта, образования и культуры (по согласованию с главными распорядителями средств областного бюджета);

11) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;

12) о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании безработных граждан по направлению государственных учреждений службы занятости населения Омской области;

13) о размещении информации в печатных изданиях;

14) о проведении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

15) об оказании услуг в области информационных технологий, в том числе приобретении неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретении и обновлении справочноинформационных баз данных, по диагностике и техническому обслуживанию оргтехники;

16) об оказании услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспорта, включая шиномонтажные работы;

17) об оказании услуг по организации и проведению мероприятий, направленных на развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;

18) об участии в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях, фестивалях, в том числе об уплате взносов за участие в указанных мероприятиях;

19) связанным с размещением и обращением государственных ценных бумаг Омской области;

20) о приобретении (изготовлении) бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;

21) аренды транспортных средств.

2. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 40 процентов включительно сумм по договорам (государственным контрактам), предусмотренным на текущий финансовый год, если иное не установлено законодательством.

3. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи в любом размере:

1) по договорам (государственным контрактам), заключенным на сумму, не превышающую 100 000,00 руб., если иное не установлено законодательством;

2) по договорам (государственным контрактам), подлежащим оплате за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Омской области.

Статья 14. Особенности обслуживания лицевых счетов получателей средств областного бюджета

Министерство финансов Омской области вправе принимать решения об осуществлении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, на казначейском счете, открытом ему в Управлении Федерального казначейства по Омской области, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 15. Использование остатков средств областного бюджета

1. Остатки средств областного бюджета на 1 января 2021 года на едином счете областного бюджета (за исключением остатков целевых средств) направляются на:

1) увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области 2020 года;

2) формирование в 2021 году Резервного фонда Омской области.

2. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки средств, полученных из областного бюджета муниципальными образованиями Омской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

3. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям Омской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание), подлежат возврату в доход областного бюджета в объеме, соответствующем недостигнутым показателям, характеризующим объем государственных услуг (работ), установленным государственным заданием, указанными учреждениями в срок до 1 апреля 2021 года.

Статья 16. Особенности перечисления субсидий, предоставляемых отдельным юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)

1. Установить, что зачисление в 2021 году средств субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляется на казначейский счет, открытый Министерству финансов Омской области в Управлении Федерального казначейства по Омской области, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на субсидии, предоставляемые:

- юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

- некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

- автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

3. Операции со средствами субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в Министерстве финансов Омской области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, если иное не установлено федеральным законодательством.

Статья 17. Приостановление отдельных положений законов Омской области

Приостановить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие:

абзаца первого статьи 17 Закона Омской области от 13 марта 1996 года № 46-ОЗ "О государственной молодежной политике на территории Омской области";

пункта 4 статьи 11, подпункта 4 пункта 1 статьи 34, статьи 47 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

2. При изменении объемов безвозмездных поступлений, получении бюджетных кредитов, а также, при изменении в 2021 году сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 настоящего Закона и отсутствии возможности отражения в областном бюджете указанных изменений в 2021 году настоящий Закон действует до 15 марта 2022 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







