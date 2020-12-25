Распоряжение губернатора Орловской области от 15 декабря 2020 года № 62-р

1. Привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года лиц, замещающих государственные должности Орловской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором Орловской области, государственных гражданских служащих Орловской области, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти Орловской области, и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Орловской области, в органах исполнительной государственной власти Орловской области, с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Руководителям органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области принять меры и соответствующие решения, необходимые для реализации пункта 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности организовать рабочее (служебное) время сотрудников в декабре 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







