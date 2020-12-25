Распоряжение губернатора Оренбургской области от 24 декабря 2020 года № 405-р "Об установлении 31 декабря 2020 года нерабочим днем"

В целях эффективной организации рабочего (служебного) времени:

1. Установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем для лиц, замещающих государственные должности Оренбургской области, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Оренбургской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором Оренбургской области, с сохранением заработной платы (денежного содержания).

2. Руководителям органов исполнительной власти Оренбургской области установить для сотрудников органов исполнительной власти Оренбургской области 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы (денежного содержания).

3. Рекомендовать руководителям государственных органов Оренбургской области, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, руководителям организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Оренбургской области, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы.

4. Органам исполнительной власти Оренбургской области, деятельность которых связана с оказанием государственных услуг, проинформировать граждан об установлении 31 декабря 2020 года нерабочим днем посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте органа исполнительной власти Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также через средства массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Д.В.Паслер







