Указ губернатора Пермского края от 25 декабря 2020 года № 177 "Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года"

В соответствии со статьями 6, 111 Трудового кодекса Российской Федерации, для создания наиболее благоприятных условий для подготовки к предстоящим новогодним каникулам, в целях рационального использования служебного (рабочего) времени в декабре 2020 года: постановляю:

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Пермского края, в установленном порядке принять решение об установлении 31 декабря 2020 года выходного дня с сохранением среднего заработка, с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ, оказываемых услуг, необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.Н.Махонин







