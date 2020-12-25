Полеты израильских F-16 и старты сирийских ракет попали на видео

IAF F-16’s on afterburner over Lebanon minutes ago as Syrian air defence engage targets from Tartus pic.twitter.com/T4eew0tUyw— ELINT News (@ELINTNews) December 24, 2020
Атака была проведена в 0:40 пятницы из воздушного пространства севернее города Триполи. Удары пришлись в сторону Масьяфа на западе провинции Хама.
Как сообщает информационное агентство САНА, подразделения противовоздушной обороны поразили большую часть средств нападения. По обнародованным данным, объектом атаки мог стать расположенный в этом районе научно-исследовательский центр.
В уничтожении ракет возможно задействовались зенитные комплексы "Бук", С-125М "Печора -2М" и, как сообщают некоторые источники, С-300. В Сети появились видеокадры, на которых, как утверждается, запечатлены кадры старта "трехсотых".
ВВС Израиля в своих рейдах кроме ракетного вооружения также используют высокоточные авиационные бомбы. В свою очередь, ПВО САР помимо выше упомянутых ЗРК также применяют "Панцирь-С1" и старые системы "Квадрат", С-75 и С-200Э. Именно с помощью последних в феврале 2018 года был сбит израильский F-16.
Launch of an anti-aircraft guided #missile by Syrian air defense systems (S-400 / S-300) at an enemy air target in the Tartus region, Syria. pic.twitter.com/Kti79z5lKa— Anon Candanga EN🌍🌎🌏 (@anon_candanga) December 25, 2020