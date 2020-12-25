Президент Бразилии пообещал прыгнуть с парашютом

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен совершить прыжок с парашютом вместе с несколькими министрами своего правительства. Об этом политик рассказал в четверг в ходе трансляции в Facebook.

Мероприятие, запланированное на январь - начало февраля, состоится в Бразилиа. "Хочу вспомнить добрые времена своей службы в десантных войсках", - цитирует ТАСС выступление Болсонару.

Политик отметил, что пригласил присоединиться к прыжку членов своего кабинета министров из числа бывших военных: министра обороны Фернанду Азеведу-и-Силву, главу минздрава Эдуарду Пазуэллу, а также руководителя секретариата правительства Луиса Эдуарду Рамуса. Как сообщил Болсонару, цель совместного прыжка - укрепление командного духа.

Болсонару учился в Кадетской подготовительной школе сухопутных войск, а затем в Военной академии Агульяс-Неграс. Позже политик служил в артиллерии и десантных войсках. Он завершил военную службу в звании капитана в 1988 году.