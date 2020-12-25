Как проходила V Международная олимпиада мегаполисов

Пандемия не помешала Москве провести V Международную олимпиаду мегаполисов. Она проходила с 16 по 22 декабря в распределенном формате, команды выполняли задания каждая в своем городе. Города-участники организовали площадки для проведения туров олимпиады с видеофиксацией для наблюдателей. В олимпиаде приняли участие команды более чем из 30 городов мира. В командном зачете московская сборная победила. Как проходили соревнования, "РГ" рассказали участники и организаторы состязания.

Координатор жюри, научный руководитель столичного Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Иван Ященко рассказал "РГ", что пандемия не стала препятствием для проведения олимпиады. "Очень важно, что многие города откликнулись, захотели стать частью этого события, - рассказывает Ященко. - Конечно, сразу отмечу, что в условиях пандемии ребятам не хватает общения. Тренеры нашего центра продолжали и продолжают работать в онлайн формате, готовить ребят: они активно занимались дома находились на связи с тренерами". Как отметил научный руководитель ЦПМ, многие ребята, принявшие участие в этой олимпиаде пройдут в сборную страны и будут участвовать в международных состязаниях будущего года. По словам Ященко, дистанционная форма обучения для многих старшеклассников оказалась на руку при подготовке к состязаниям. "Можно было быстро сдать другие предметы и сосредоточится на своем любимом материале", - рассказал Ященко.

По словам ученика 11 класса школы N57 Николая Кононенко, участие в международной олимпиаде мегаполисов стало "хорошей тренировкой в боевых условиях". "Писать олимпиаду на время - хорошая тренировка для того, чтобы приспособиться к формату. Это была моя первая международная олимпиада, - сказал "РГ" Кононенко. - Раньше я побеждал и был призером других олимпиад по физике и математике, например, Всероссийской и Московской. Но специальной подготовки к олимпиаде мегаполисов не было. Она прошла в рамках подготовки к международным состязаниям. Ведь у нас "тренировочный процесс" не останавливается. Хотя, с моей точки зрения, олимпиада была сложная. Половина задач была на темы, которые еще не проходили. Это связано с тем, что подготовка сдвинулась из-за пандемии, и вместо участия в Азиатской олимпиаде по физике, которой в этом году не было, мы сразу попали сюда. Но мы справились, хотя задания были очень сложные и технически, и идейно. Следующий этап у меня - это отборочные сборы и после них надеюсь участвовать в Азиатской олимпиаде по физике". Как отметил старшеклассник, он увлекся физикой, когда поступил в математическую школу.

Его напарник по физике, ученик 11 класса школы N2007 Данила Самоделкин, также увлекся этим предметом, когда поступил в физматшколу. "Физика оказалась более наглядным предметом, хотя я и в математике силен, - сказал Самоделкин. На его счету серебро в Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, золото Балтийской олимпиады по физике, победа на Московской олимпиаде и другие награды. Как рассказал Самоделкин, самое необычное было в этой олимпиаде то, что она проходила в распределенном формате. "Это необычный формат для олимпиады, - рассказал старшеклассник. - Да и задания и формат экспериментов был необычен. Например, у нас было записано видео и нужно было объяснить жюри все, что там показывали на основе физических знаний и формул".

Напомним, что ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил ребят с блестящим выступлением на Международной олимпиаде мегаполисов. Ребята заняли первое место, обойдя соперников более чем из 30 городов. Соревновались школьники в математике, информатике, физике и химии. Помимо Кононенко и Самоделкина в команду вошли информатики Егор Лифарь и Тимофей Федосеев, математики Антон Садовничий и Данил Сибгатуллин, химики Андрей Тырин и Тимофей Чаркин.