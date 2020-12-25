Работа МЦД в Москве в новогоднюю ночь будет продлена

Поезда на МЦД в новогоднюю ночь будут курсировать по особому графику. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В новогоднюю ночь МЦД ходит в особенном режиме. "Продлим работу диаметров и запустим дополнительные рейсы, чтобы каждый, кто встречает Новый год не дома могли вернуться - в Москву или Подмосковье, - рассказали в пресс-службе. - Полное расписание всех остановок на сайте перевозчика и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".