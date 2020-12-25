Возбуждено дело по факту проникновения Соболь в квартиру пенсионерки

Столичное подразделение Следственного комитета объявило, что по факту нарушения неприкосновенности жилища возбуждено уголовное дело. Речь идет о Любови Соболь.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова:

- 21 декабря 2020 года группа лиц, среди которых была Любовь Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

По словам представителя ведомства, после двух неудавшихся попыток, Соболь обманула курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру.

- Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия, - уточнила Иванова.

Сейчас следователи продолжают допрашивать тех, кто сопровождал Соболь, свидетелей и очевидцев.

Напомним, что статья 139 "нарушение неприкосновенности жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица и с применением насилия или с угрозой его применения" наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или исправительными работами до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.