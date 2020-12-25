Житель Брянска два месяца прожил в квартире с трупом женщины

В Брянске оперативники раскрыли тайну мумии, найденной у мусорного контейнера. Установлены личность погибшей и подозреваемый в ее убийстве, сообщили в СУ СК по региону.

Десять дней назад около мусорного контейнера на улице Дятьковской в Бежицком районе Брянска полиция нашла мумифицированный труп женщины. Телесные повреждения на теле мумии свидетельствовали о насильственной смерти. Следователями СУ СК было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Десять дней понадобилось следователям и криминалистам СУ СК вместе с оперативниками полиции, чтобы выяснить подробности разыгравшейся трагедии. Убийство произошло в квартире, принадлежащей 64-летнему жителю Брянска. По версии следствия, в середине октября он и его 44-летняя гостья распивали спиртное. Произошла ссора и мужчина несколько раз ударил подругу ножом. От полученных ранений женщина скончалась.

Мужчина оставил тело убитой у себя дома. А спустя два месяца, позвав на помощь знакомого, завернул тело в полиэтилен, и вместе они оттащили мумию к мусорным контейнерам.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого. Расследование продолжается.