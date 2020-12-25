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25.12.2020 05:47
Рубрика: Власть

В состав ТОФ вошел корвет "Алдар Цыденжапов"

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Анна Бондаренко Фото: Анна Бондаренко
Фото: Анна Бондаренко

В пятницу на новейшем корвете проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в торжественной обстановке был поднят Военно-морской флаг. Таким образом, корабль, который накануне завершил программу государственных испытаний вошел в состав Тихоокеанского флота.

Фото: youtube
Построенный для ТОФ корвет "Алдар Цыденжапов" завершил госиспытания

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" стал третьим по многоцелевым сторожевым кораблем проекта 20380, который вошел в состав ТОФ. Первые два - "Совершенный" и "Громкий" встали в боевой строй раньше.

Всего в составе ВМФ РФ находится шесть таких кораблей еще четыре служат на Балтийском флоте.

Строительство "Алдара Цыденжапова" началось 22 июля 2015 года, стапельные работы окончены 12 сентября 2019 года, после чего корабль был выведен из цеха, поставлен в транспортно-спусковой док и спущен на воду. На сдаточную базу завода во Владивостоке корвет прибыл в июне этого года. Вскоре на корабль заселился экипаж.

Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Разработаны в КБ "Алмаз". Считается, что корветы проекта 20380 - выдающиеся корабли своего класса и основа ВМФ страны. Их многофункциональность и оснащенность позволяют осуществлять различные задачи по охране морских границ. Они предназначены для ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта, патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Новый корабль ТОФ получил имя матроса эсминца "Быстрый" Алдара Цыденжапова, который 24 сентября 2010 года предотвратил пожар в машинном отделении корабля. В тот день весь экипаж эсминца "Быстрый" находился на борту и готовился к боевому походу из Фокино (Приморский край) на Камчатку. Но утром в машинном отделении из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода вспыхнул пожар. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Получил сильнейшие ожоги, но смог сам выбраться из охваченного пламенем отсека.

Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться и нанести мощный урон эсминцу, на котором было около 300 человек. Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. 28 сентября его не стало. Алдару оставалось служить меньше месяца. За проявленное мужество он был посмертно удостоен звания Героя России.

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