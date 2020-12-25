Председатель заксобрания Кировской области скончался от коронавируса

На 75-м году жизни скончался председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Гаврилович Бакин. Об этом сообщает официальный сайт областного парламента.

По информации ТАСС, причиной смерти стало поражение легких вследствие заражения коронавирусной инфекцией.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев уже выразил соболезнования родным и близким Владимира Бакина от лица правительства области и от себя лично.

В тексте соболезнования, размещенном на официальном сайте правительства области, сказано: "Владимир Гаврилович запомнится нам как человек с незапятнанной репутацией, честный и отзывчивый, умеющий принимать взвешенные решения даже в самых непредсказуемых ситуациях".

Гражданская панихида начнется в областном Драмтеатре в 9 часов утра в понедельник, 28 декабря.

Справка "РГ"

Владимир Гаврилович Бакин родился 3 августа 1946 года в селе Монастырское Юрьянского района Кировской области. В 1969 году окончил Кировский политехнический институт по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". Заслуженный экономист России, почетный профессор Вятского государственного университета.

Являлся депутатом законодательного собрания трех созывов. 15 ноября 2019 года избран председателем ОЗС.

Награжден орденом Почета Российской Федерации, Почетными грамотами Министерства по налогам и сборам, Правительства Кировской области, Законодательного Собрания Кировской области, Государственной Думы.