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25.12.2020 11:01
Рубрика: Власть

Самарская область удерживает лидирующие позиции по ГЧП

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Губернатор Дмитрий Азаров в эксклюзивном интервью "Самарскому областному вещательному агентству" рассказал об итогах года. Речь зашла и о реализации в губернии проектов государственно-частного партнерства.

- Несмотря на текущую обстановку, мы продолжаем все нацпроекты. Мы реализуем масштабные инфраструктурные проекты, которые определят развитие губернии на десятилетия вперед. Самый крупный в сфере государственно-частного партнерства - наш мост через Волгу. Никогда бы на него денег не нашли, если бы не включили голову и не привлекли бы инвесторов, не выстроили бы эту модель ГЧП. Мы три года подряд занимаем по этому показателю в стране лидирующие позиции. А по итогам 2019-го стали абсолютными лидерами, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: Пресс-служба ОЭЗ "Тольятти"
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Многие проекты в регионе создаются с опережением на год вперед. Поскольку Самарская область станет частью транспортного коридора "Европа - Западный Китай", а проект реализуется раньше намеченных сроков, в этом году началась подготовка территорий для строительства этой дороги.

Реализация проекта идет на основе государственно-частного партнерства с объёмом инвестиций в 120 миллиардов рублей. До 2023 года планируется построить прилегающие к этому пути новые дороги общей протяжённостью почти 100 км. Сейчас работы идут на обоих берегах Волги.

Работа регионального правительства неоднократно отмечалась на федеральном уровне, а также экспертами и политологами.

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