Омский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным, но не для всех

Глава Омской области Александр Бурков подписал распоряжение об организации рабочего времени 31 декабря 2020 года. Согласно документу, руководителям омских организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендуется предоставить работникам в канун Нового года день отдыха.

Как оказалось, данная мера не коснется органов исполнительной власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также непрерывно действующих организаций. Сотрудники данных структур 31 декабря будут работать.

Напомним, что сделать последний день уходящего года выходным губернаторам рекомендовал президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

- Мы поддерживаем эту инициативу. Год выдался тяжелым, и у многих коллективов есть потребность в создании праздничного настроения работникам, - пояснил Александр Бурков.