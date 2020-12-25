Для ВМФ России построят 14 атомных подлодок

До 2027 года североморский завод "Севмаш" построит для Минобороны 14 атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Ежегодно предприятие будет передавать ВМФ по одному кораблю каждого типа.

- Запланировано строительство 14 кораблей, "Бореев" и "Ясеней", - сообщил "Красной звезде" замминистра обороны Алексей Криворучко, проведший на "Севмаше" совещание по выполнению гособоронзаказа.

Криворучко показали стратегический подводный крейсер "Князь Олег" - летом корабль вывели из эллинга и спустили на воду, сейчас он проходит испытания у дебаркадера. Посетил замминистра и цех, где изготавливают травмобезопасную мебель для АПЛ нового поколения.

Подлодки типа "Борей-А" - атомные стратегические ракетоносцы с улучшенными характеристиками. Головной корабль серии "Князь Владимир" уже несет службу на Северном флоте. Еще одна АПЛ построена, три находятся в стадии создания.

Атомный подводный крейсер "Казань" - головная многоцелевая подлодка проекта "Ясень-М", - на недавних испытаниях расстреляла крылатыми ракетами сухопутную и морскую цели.